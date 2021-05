Recenzja książki: Richard Powers, „Listowieść”

„Listowieść” to historia na nasze czasy – poruszająca temat aktywizmu ekologicznego, relacji ludzi z naturą, a wreszcie naszego na nią destrukcyjnego wpływu.

„Listowieść” to historia na nasze czasy – poruszająca temat aktywizmu ekologicznego, relacji ludzi z naturą, a wreszcie naszego na nią destrukcyjnego wpływu. Richard Powers poucza nas, a wykorzystuje do tego fikcję literacką, bo fakty nikogo nie przekonują, w odbiorcach należy obudzić empatię. Powersowi udaje się zwrócić uwagę na to, co na co dzień jest tak oczywiste, że aż niewidzialne. W pierwszych rozdziałach „Listowieści” narrator przywołuje ważne wydarzenia historyczne, skupiając się na obecnych w tle drzewach, na niezauważalnej, ale kluczowej roli tych milczących świadków historii w jej kształtowaniu. Potem Powers snuje opowieści dziewięciorga głównych bohaterów, a tak naprawdę całych zastępów postaci, przemijających na tle długowiecznych drzew.

Richard Powers, Listowieść, przeł. Michał Kłobukowski, W.A.B., Warszawa 2021, s. 624