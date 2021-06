Recenzja książki: Liliana Hermetz, „Rozrzucone”

Opowieść o pułapkach tożsamości i narodowości.

Rozrzucone są losy tej rodziny pomiędzy Ukrainą, Polską i Francją i pomiędzy kilkoma językami. Sama opowieść Hermetz składa się z głosów kobiet, bo to one są na pierwszym planie tej opowieści, która toczy się od wojny aż po współczesność. Irene (dawniej Maria) mieszka we Francji, dokąd trafiła po wojnie, Ksenia i reszta rodziny w Polsce i w Ukrainie. Ich przeszłość przez lata pozostaje w ukryciu, o wojnie się nie mówi, życie toczy się między Polską i Francją.

Liliana Hermetz, Rozrzucone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021, s. 398