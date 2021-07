Recenzja książki: Andrea Camilleri, „Świetlne ostrze”

Autor serii kryminalnej o komisarzu Montalbano zmarł trzy lata temu, ale do przetłumaczenia na polski pozostało jeszcze ponad dziesięć powieści z tego cyklu. „Świetlne ostrze” jest jedną z nich.

Co może wyniknąć z absurdalnego, ale bardzo realistycznego snu? Niewiele, ale skoro pojawia się na początku akcji, wiadomo że – podobnie jak przysłowiowa strzelba z pierwszego aktu – motyw ten musi później powrócić. Jest w tej powieści wszystko, co lubimy w historiach o Montalbano: morze, spacery, pyszne jedzenie przygotowywane komisarzowi przez wierną Adelinę, a gdy ta się obraża – przez równie wiernego Enza w jego knajpce, głuptas Catarella, uwodziciel Augello.

Andrea Camilleri, Świetlne ostrze, przeł. Maciej A. Brzozowski, Noir sur Blanc, Warszawa 2021, s. 250