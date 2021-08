Recenzja książki: Michał Szlaga, „Brama”

Ten album jest prawdziwym pomnikiem – szczerą opowieścią o Stoczni i o współczesnej Polsce.

Gdy w pobliżu gdańskiej bramy stoczniowej nr 2 miały miejsce dramatyczne wydarzenia 1970 r., Szlagi nie było jeszcze na świecie. Gdy Lech Wałęsa przeskakiwał nieodległy płot, autor miał ledwie 2 lata, a gdy modlił się tam JP II – Szlaga był dziewięciolatkiem. I choć ominęły go te historyczne wydarzenia, to jego związek ze stocznią, a osobliwie ze słynną, prowadzącą do niej bramą, trwa nieprzerwanie od ponad dwu dekad. Fotograf przeniósł się nawet w najbliższe sąsiedztwo, by mieć ciągle oko na to, co dzieje się w okolicy. Album, zawierający 1237 fotografii, jest owocem tej wieloletniej fascynacji. Pozbawionym bezkrytycznego uwielbienia, socjologicznym zapisem codziennego i odświętnego życia wokół bramy przez ostatnie 20 lat.

Michał Szlaga, Brama, Oficyna Gdańska i Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021, s. 392