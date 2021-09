Recenzja książki: Catriona Ward, „Ostatni dom na zapomnianej ulicy”

Ekscytująca rozrywka, zaprzęgnięta, by podjąć z nami zajmującą dyskusję.

Catriona Ward początkowo zaprasza nas na dobrze wydeptane ścieżki thrillera psychologicznego. Fundamentem jest sprawa małej Lulu, od której zaginięcia minęło 11 lat i której wciąż poszukuje jej siostra Dee. Naszym głównym bohaterem jest natomiast Ted, mieszkający w tytułowym domu, który dzieli ze swoją córką Lauren i kotką Olivią. Ted jest nie tylko bardzo „dziecinny” w swoim myśleniu, ale i niepokojący. Co więcej, dziwny jest świat, który go otacza, od faktu, że jego córka albo mieszka w skrzyni, albo znika na długo, do tego, że jego kotka jest nad wyraz rozumna jak na zwierzaka.

Catriona Ward, Ostatni dom na zapomnianej ulicy, przeł. Martyna Tomczak, Wyd. Poznańskie, Poznań 2021, s. 400