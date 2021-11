Recenzja książki: Piotr Oczko, „Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii”

Ta książka to wyznanie – list miłosny, pisany przez kogoś, kto nie idealizuje obiektu swojej miłości.

Niedługo po maturze Piotr Oczko otrzymał od matki „Martwą naturę z wędzidłem” Herberta. I choć z czasem zachwyt ustąpił, to właśnie ta książka oraz praca Andrzeja i Eli Banachów, a także pobyt w Velp stanowiły dla autora zapładniający impuls do stworzenia własnych 21 opowieści o Kraju Nizin. Krakowski badacz próbuje odrzeć Holandię i Mokum (jak amsterdamczycy, dokonując zapożyczenia z jidysz, nazywają Amsterdam) ze stereotypów i wydobyć z fałszu turystycznego obrazka. Wyjawia np., że jeszcze niedawno Holendrzy traktowali homoseksualność jako „obrzydliwą dewiację”, że nabywając bilet do muzeum Anny Frank, turyści kupują sobie fałszywy mit o społeczeństwie powszechnie udzielającym Żydom schronienia.

Piotr Oczko, Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, s. 336