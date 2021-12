Recenzja książki: Kasper Bajon, „Ideot. Rzecz o narodzinach potwora”

Opowieść Bajona ma takie zadanie, żeby, zgodnie z kodeksem romantycznym – sprawiedliwości stało się zadość, nie szkodzi, że świadkiem jest tylko literatura i potwór z zaświatów.

Nadchodzący Rok Romantyzmu warto zacząć z „Ideotem”, żeby oderwać się od polskich romantycznych problemów. Bo tutaj wracamy do słynnej legendy literackiej o deszczowym lecie 1816 r., kiedy to nad Jeziorem Genewskim lord Byron, Percy Shelley, jego żona Mary, jej przyrodnia siostra Claire Clairmont i doktor Polidori zabawiali się wymyślaniem historii grozy. Pokłosiem tej zabawy był „Frankenstein” Mary Shelley i „Wampir” Polidoriego. Tylko czy „Frankensteina” rzeczywiście napisała Mary? Gorący spór badaczy trwa od dziesiątków lat i Kasper Bajon swoim „Ideotem” włącza się błyskotliwie w tę kłótnię. Nie odbiera jednak autorstwa Mary, by – jak niektórzy – przekazać je Percy’emu, ale żarliwie przekonuje, że autorką „Frankensteina” jest Claire Clairmont.

Kasper Bajon, Ideot. Rzecz o narodzinach potwora, Nisza, Warszawa 2021, s. 208