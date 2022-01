Recenzja książki: David Vann, „Komodo”

Klimat książek urodzonego na Alasce Davida Vanna jest arktyczny, nawet jeśli główną część akcji umieszcza pośród dziewiczych indonezyjskich wysp.

Klimat książek urodzonego na Alasce Davida Vanna jest arktyczny, nawet jeśli główną część akcji umieszcza pośród dziewiczych indonezyjskich wysp. Roy, pisarz i świeżo upieczony rozwodnik, robi tu kurs dla przewodników nurkowania. Jego siostra Tracy, która snuje tę opowieść, dołącza do niego z matką. Ale wakacje zamieniają się prędko w rodzinny seans terapeutyczny, wymianę zgryźliwości i długo pielęgnowanych pretensji. Głównie Tracy ma żal – do Roya o rozwód, do matki o faworyzowanie syna. A może zwłaszcza do siebie. To jej pierwszy od pięciu lat urlop, wolne od dzieci, absorbujących na ogół całą jej uwagę, i męża zajętego tylko sobą.

David Vann, Komodo, przeł. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza, Warszawa 2022, s. 256