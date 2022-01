Recenzja książki: Sándor Márai, „Ta prawdziwa”

Przejmujący traktat o zmierzchu kultury i czarnych chmurach zbierających się nad światem.

Każda nowa książka jest jak spotkanie z nowym człowiekiem – powiada bohater „Tej prawdziwej”. Péter, czyli krewny Mannowskich Buddenbroków jest zamożnym budapeszteńskim patrycjuszem, sporo czyta, ale robi to w taki sposób, jakby spełniał żmudny obowiązek, i wie, że książka może uszczęśliwić, ale i zburzyć kruchy spokój. W „Tej prawdziwej” odnajdujemy motywy znane z wcześniejszych powieści Máraia, choćby z „Rozwodu w Budzie”, ale tu doprowadzone są do stanu wrzenia. Autor opowiada historię ludzi uwikłanych w bolesny trójkąt miłosny, który musi zakończyć się rozkładem ich rodziny, wszelkich więzi społecznych, pogrążeniem się w bezdennej samotności i utratą złudzeń co do tego, że miłość wyzwala kogokolwiek od niego samego.

Sándor Márai, Ta prawdziwa, przeł. Irena Makarewicz, Czytelnik 2021, s. 304