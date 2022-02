Recenzja książki: Henry Roth, „Nazwij to snem”

Napięcie między życiem wewnętrznym i zewnętrznym powoduje, że tę powieść też czyta się w napięciu.

Historia tej książki i jej autora nadaje się na książkę – Henry Roth, żydowski imigrant z Tyśmienicy w Galicji, wydał tę powieść w 1934 r. i nie odniósł wówczas sukcesu. Dopiero po 30 latach jej wznowienie stało się bestsellerem w Stanach, sprzedało się milion egzemplarzy. O ile pierwsza porażka Rotha zniechęciła do pisania, to sukces po latach go przytłoczył i dalej nie mógł pisać. Pracował jako budowlaniec, strażak i nauczyciel. Pod koniec życia napisał cykl powieści o kazirodczej miłości, które rodzina oprotestowała. Pozostał autorem tej jednej, wybitnej powieści o dorastaniu żydowskiego chłopaka na Lower East Side. Po polsku ukazała się w 1975 r., nikt o niej nie pamiętał.

Henry Roth, Nazwij to snem, przeł. Wacław Niepokólczycki, wyd. Art Rage i Książkowe Klimaty, Warszawa 2022, s. 576