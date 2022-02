Recenzja książki: Karolina Pasternak, „Holland. Biografia od nowa”

Niczym wnikliwy psychoterapeuta, autorka analizuje filmy Holland pod kątem ukrytych głęboko treści. Odkrywcze i pouczające.

Z tego, co do tej pory wiemy o Agnieszce Holland (np. z wywiadu rzeki „Magia i pieniądze” przeprowadzonego przez Marię Kornatowską), rysuje się fascynujący i na tyle pełny portret, że trudno uwierzyć, by kryło się za nim coś jeszcze. „Nasza przeszłość nas określa” – przy wielu okazjach powtarza reżyserka, stwarzając wrażenie, że ma wszystko pod kontrolą. Książka Karoliny Pasternak uświadamia, że to tylko maska. Napisana w formie reportażu uczestniczącego zawiera niepublikowane wiersze artystki, listy do matki i siostry, dokumenty z domowego archiwum. Już to narusza kanon oficjalności. Do tego dochodzą bolesne opisy m.in. nieudanego małżeństwa, trudnych relacji rodzinnych, samotności na emigracji, samobójstwa ojca.

Karolina Pasternak, Holland. Biografia od nowa, Znak, Kraków 2022, s. 464