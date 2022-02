Recenzja książki: Óscar Martínez, Juan José Martínez, „Młody z Hollywood”

Korzeni zła trzeba szukać głębiej niż na ulicach zakazanych dzielnic.

Miguel Ángel Tobar, tytułowy Młody z Hollywood, nigdy nie był w Los Angeles, nawet nie wyjechał z Salwadoru. Przydomek zawdzięczał przestępczej afiliacji: Hollywood Locos to jedna z band składających się na Mara Salvatrucha, jeden z największych i najokrutniejszych gangów świata. Założyli go salwadorscy emigranci, którzy uciekali przed wojną domową do Stanów Zjednoczonych, a później wracali do ojczyzny, zaprawieni w bojach z innymi mafiami, gotowi na wszystko. Opowiedziana przez Młodego historia – po latach przestępczej „kariery” chłopak został policyjnym informatorem, dzięki czemu bracia Martínezowie uzyskali do niego bezpośredni dostęp – ma filmowy potencjał. Autorzy unikają przy tym fetyszyzacji przestępczego życia.

Óscar Martínez, Juan José Martínez, Młody z Hollywood, przeł. Tomasz Pindel, Wydawnictwo Filtry, Warszawa 2022, s. 408