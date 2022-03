Recenzja książki: Angela Y. Davis, „Kobiety, rasa, klasa”

Ciężar tej książki jest ogromny, bo jako brakujący element historii, oskarżenie i manifest, ale też nieustający aktywizm konfrontuje, zajmuje i zmienia.

Wydana w 1981 r. książka „Kobiety, rasa, klasa” przez lata stała się ikoniczną pozycją dla całego ruchu feministycznego; czytana dzisiaj po raz pierwszy po polsku ciągle zachwyca swoją determinacją w pisaniu historii z miejsca, na które właściwie nigdy nie było pozwolenia. W swoich tekstach Angela Davis, obok innej myślicielki Bell Hooks, zwraca uwagę na to, że różne tożsamości – rasowa, płciowa, klasowa – przecinają się, co oznacza, że działanie na rzecz jednej grupy ma sens tylko w połączeniu z działaniem na rzecz innych grup marginalizowanych. Ale w przeciwieństwie do wspomnianej teoretyczki autorka „Kobiet, rasy, klasy” pisze przede wszystkim historię czarnych kobiet, ich szczególnego doświadczenia niewolnictwa, nieustającego oporu i samopomocy jak wtedy, gdy potajemnie uczą się od siebie czytania i pisania.

Angela Y. Davis, Kobiety, rasa, klasa, przeł. Dariusz Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2022, s. 384