Recenzja książki: Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk, „Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu”

Dla opozycji powinna to być lektura obowiązkowa.

Konflikt wokół gender to nie abstrakcyjny spór o wartości ideologiczne ani temat zastępczy. To bezkompromisowa walka polityczna o przyszłość demokracji – deklarują Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk we wstępie do książki „Kto się boi gender?”. I nie jest to tylko polskie zjawisko. W całej Europie, a także na innych kontynentach, schemat wygląda podobnie. Populistyczna prawica i religijni fundamentaliści zawierają sojusz, który autorki określają jako „oportunistyczną synergię”. Antygenderowa kampania prowadzona przez fundamentalistów pomogła wygrać wybory PiS i Andrzejowi Dudzie.

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk, Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2022, s. 428