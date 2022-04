Recenzja książki: Jacek Hugo-Bader, „Strażnicy wolności”

„Strażnicy wolności” to reportaż poświęcony fenomenowi „wolnościowców”, czyli przeciwników rozmaitych norm społecznych i regulacji prawnych.

„Strażnicy wolności” to reportaż poświęcony fenomenowi „wolnościowców”, czyli przeciwników rozmaitych norm społecznych i regulacji prawnych. Tematem, który zjednoczył wszelkiego rodzaju fanatyków, populistów i cynicznych graczy, stała się pandemia koronowirusa. Antyszczepionkowcy dopuszczają się przy tym retoryki tak obłudnej i absurdalnej, że włos się jeży na głowie. A robotę Jacka Hugo-Badera trzeba docenić już choćby dlatego, że przez ponad rok musiał się z zagorzałymi przeciwnikami szczepień spotykać, rozmawiać i wysłuchiwać ich teorii. Lekcja pierwsza: dobrego reportera poznaje się po niespotykanej cierpliwości. Poznaje się go też po lekkim tonie i skłonności do snucia dygresji. A poza tym dobry reporter zawsze pisze też o czymś więcej, niż początkowo się czytelnikowi wydaje. Antyszczepionkowcy i pandemiczni denialiści są dla Hugo-Badera jedynie poręcznym narzędziem do przedstawienia gorzkiej prawdy o mizerii intelektualno-moralnej części dzisiejszych społeczeństw.

Jacek Hugo-Bader, Strażnicy wolności, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2022, s. 320