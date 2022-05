Recenzja książki: Meg Mason, „Smutek i rozkosz”

Między tytułowymi smutkiem a rozkoszą przebiega wąska granica i na tej granicy powieść Mason balansuje od pierwszej do ostatniej strony. Dlatego tak wciąga.

Meg Mason jest kolejną anglojęzyczną autorką (pochodzi z Nowej Zelandii) młodego pokolenia, którą chętnie się zestawia z popularną Sally Rooney. Też przygląda się relacjom międzyludzkim, uczuciowym i rodzinnym, uprawia podobny rodzaj popliteratury i szybko zyskała czytelników na świecie. To na pewno je łączy. Martha, bohaterka debiutanckiej powieści Mason, jest jednak nieco starsza od dwudziestoparolatków z książek Rooney, mniej w niej marazmu, za to dużo autorefleksji. Ma prócz tego wspaniałe słodko-gorzkie poczucie humoru i nawracającą depresję. Kiedy kończy 40 lat, rozpada się jej związek z Patrickiem. A ponieważ ojciec mawiał jej, że „koniec zawiera się w początku”, to i rozwód jest tylko punktem wyjścia do rozmyślań o przeszłości. Martha wraca do dzieciństwa obok matki, rzeźbiarki „średniego kalibru”, i niespełnionego poety, wspomina święta Bożego Narodzenia spędzane u ciotki, związki i obowiązki, wizyty u kolejnych lekarzy, nowe diagnozy i recepty.

