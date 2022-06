Recenzja książki: Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka, „Jak się starzeć bez godności”

Obie autorki mają znakomity reporterski dorobek, tu opuściły gardę i nieco się odsłoniły.

Dwie znakomite polskie reporterki jakiś czas temu uruchomiły podcast „Jak się starzeć bez godności” (chwalą się, i słusznie, że zajęły pierwsze miejsce w konkursie „podcast dla seniora” za rok 2021), pod tym szyldem występują też w social mediach. Książka wydawała się kwestią czasu. A czas ma w tym przypadku fundamentalne znaczenie, bo upływa i obchodzi się surowo zwłaszcza z kobietami. W pewnym wieku stają się dla świata niewidzialne, co gorsza, nikt im nie powiedział, jak sobie z tym radzić. Kiedy wchodzi się w „wiek przedstarczy”, człowiek przestaje się już „zapowiadać”, a zaczyna „odcinać kupony”? Kiedy jest już jasne, że nie da się zawrócić z raz obranej drogi, by nagle przykładowo – to fantazja Winnickiej – zostać kosmonautą?

Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka, Jak się starzeć bez godności, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2022, s. 280