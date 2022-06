Recenzja książki: Wojciech Chmielarz, „Długa noc”

Cykl o komisarzu Jakubie Mortce zapewnił Wojciechowi Chmielarzowi popularność i zasłużone miejsce w czołówce polskich autorów kryminałów, więc powrót do tego bohatera był kwestią czasu.

Cykl o komisarzu Jakubie Mortce zapewnił Wojciechowi Chmielarzowi popularność i zasłużone miejsce w czołówce polskich autorów kryminałów, więc powrót do tego bohatera był kwestią czasu. Kilka lat przerwy (poprzedni tom „Cienie” ukazał się w 2018 r.) zdecydowanie mu nie zaszkodziło, a być może pozwoliło pisarzowi spojrzeć na serię z innej perspektywy. Podobnie jak sam Mortka inaczej patrzy na otaczającą go rzeczywistość, bo w nowej powieści nie jest już funkcjonariuszem polskich służb, ale pracownikiem Europolu w Hadze. Sytuacja zmusza go jednak do tymczasowego powrotu do ojczyzny. Syn komisarza zostaje oskarżony o przestępstwo, którego – jak wierzy jego ojciec – nie popełnił, a na warszawskich ulicach trwa obława na mordercę prostytutek. Mortka będzie musiał zaangażować się w dwa śledztwa jednocześnie, nawet jeśli sam naraża się na konflikt z prawem.

Wojciech Chmielarz, Długa noc, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2022, s. 376