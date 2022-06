Recenzja książki: Agata Tuszyńska, „Żongler. Romain Gary”

Trudno, spod tych rozważań wydobyć postać samego Gary’ego.

Biografia pisarza Romaina Gary’ego mogłaby mieć podtytuł „Romain Gary i Agata Tuszyńska”, bo biografki w tej książce znajdziemy bardzo dużo. Są tu jej listy do bohatera, jest też historia jej rodziny, fascynująca zresztą, znana wcześniej z książki „Rodzinna historia lęku”, ale teraz pojawia się w odniesieniu do żydowskich korzeni Romana Kacewa. Kacew stał się Garym i mawiał, że urodził się jako Rosjanin, był Francuzem, ale najlepiej dogadywał się z Polakami. Mieszkał najpierw w Wilnie, potem w Warszawie, a stamtąd trafił do Nicei i Paryża. Mylił tropy, był kameleonem, jak dowiadujemy się już w pierwszych zdaniach biografii. Był też bohaterem jednej z największych mistyfikacji literackich, kiedy całkowicie ukrył swoją tożsamość i stał się Émile’em Ajarem i po raz drugi, pod pseudonimem, otrzymał Nagrodę Goncourtów.

