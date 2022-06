Recenzja książki: Marcin Meller, „Czerwona ziemia”

„Czerwona ziemia” to powieściowy debiut Marcina Mellera, który po kilku książkach reporterskich zapragnął spróbować sił, z sukcesem, jako autor powieści gatunkowej.

„Czerwona ziemia” to powieściowy debiut Marcina Mellera, który po kilku książkach reporterskich zapragnął spróbować sił, z sukcesem, jako autor powieści gatunkowej. Wiktor Tilszer jest mężem i ojcem, zaś zawodowo spełnia się jako redaktor naczelny pisma „Reflektor”. Przygotowuje właśnie materiał mający zachwiać środowiskiem koalicji rządzącej. Jednak ten poukładany świat wali się w gruzy, gdy znika Marcin, dorosły syn Wiktora, który, jak niegdyś jego ojciec, wyjechał do Ugandy – i ślad po nim zaginął. Uganda to kraj o mrocznej przeszłości, arena byłych krwawych totalitarnych rządów Idiego Amina oraz wojen domowych, generowanych nie tylko przez napięcia etniczne, ale też przez wiarę w duchy.

Marcin Meller, Czerwona ziemia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2022, s. 290