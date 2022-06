Recenzja książki: Wit Szostak, „Szczelinami”

Wit Szostak to autor do zadań specjalnych.

Wit Szostak to autor do zadań specjalnych. Chyba żaden polski pisarz nie publikuje dziś książek tak przemyślanych i odważnych formalnie. Choć efekty tego rodzaju eksperymentów bywają różne, tym razem Szostak przeszedł sam siebie. „Powieść” nie jest chyba najlepszym słowem. „Szczelinami” to dziesięć tomów poetyckich, które napisała bezimienna poetka, bohaterka książki. Czytane jeden po drugim, układają się w historię jej życia – od wczesnej młodości, pierwszych nadziei i zauroczeń, aż po dorosłość, macierzyństwo, problemy rodzinne i rozczarowanie światem. To zarazem opowieść o byciu kobietą: o niewidzialnej pracy, poczuciu podległości, a także o starzejącym się ciele, które Szostak opisuje z naturalistyczną precyzją.

Wit Szostak, Szczelinami, Powergraph, Warszawa 2022, s. 360