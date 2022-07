Recenzja książki: Donna Leon, „Adopcja”

Odnosimy wrażenie, że opisywana historia jest jedynie marginesem i kolejnym pretekstem do opisów Wenecji i udanego życia rodzinnego państwa Brunettich.

Cykl o komisarzu Guido Brunettim powstaje od 30 lat, więc bohater powinien już być na emeryturze, a jego dzieci – w pierwszej książce nastolatki – same już mogłyby mieć dorastające dzieci. Że czas się dla nich zatrzymał, wielbicielom talentu Donny Leon chyba przestało już przeszkadzać, ponieważ czytają te książki przede wszystkim z powodu miejsca akcji – Wenecji. To ona jest główną ich bohaterką, tak istotną, że powstał nawet przewodnik „Wenecja komisarza Brunettiego” autorstwa Toni Sepedy (również wydany ostatnio przez Noir sur Blanc), który zapewne fanom Donny Leon przyda się na wakacjach. Podobnie jak autorka, przywiązują oni większą wagę do kolorytu lokalnego niż do intrygi kryminalnej.

