Recenzja książki: Maciej Siembieda, „Katharsis”

Nowa powieść Macieja Siembiedy ugina się pod ciężarem ambicji.

Nowa powieść Macieja Siembiedy ugina się pod ciężarem ambicji. W rozpisanej na 70 lat fabule autor splata losy rodziny Tosidosów, greckich imigrantów, którzy po wojnie trafili do Polski, i do „Sacharyny”, gdyńskiego króla przemytników, próbującego poradzić sobie w nowej rzeczywistości. W tle oczywiście wielka historia, zapomniana kopalnia uranu i międzynarodowy spisek. A wszystko podane w formie gatunkowej hybrydy: „Katharsis” to powieść wojenna w duchu Alistaira MacLeana, kryminał, w którym pobrzmiewają dalekie echa dzieł Tyrmanda i Twardocha, dramat obyczajowy, wreszcie political fiction.

Maciej Siembieda, Katharsis, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2022, s. 576