Recenzja książki: Stefania Auci, „Sycylijskie lwy”

Auci dobrze pokazuje kobiety w klatce, całkowicie pod władzą mężczyzn.

„Sirocco jest jak mokry koc narzucony na Palermo” – pisze Auci w „Sycylijskich lwach”. W tej powieści o losach prawdziwego rodu Florio, na Sycylii też się marznie (o czym dobrze się czyta w czasie upałów). Saga rodu Florio nie zawodzi, czytelnik dostaje dokładnie to, czego może się spodziewać: historię rodziny, która na przełomie XVIII i XIX w. przyjeżdża z Kalabrii do Palermo, próbuje podbić to miasto, zakorzenić się w nim. Wielka, burzliwa historia XIX w. na Sycylii jest tłem zdarzeń rodzinnych równie burzliwych. Zresztą burzliwie jest od początku, od trzęsienia ziemi, które skłoni Paola, Ignazia i Giuseppinę do osiedlenia się w Palermo, aż po epidemię cholery i rewolucję 1948 r. W Palermo braciom udaje się zdobyć fortunę od zera, ale ciągle wytyka im się, że są „tragarzami”, arystokracja, która się u nich zadłuża, pogardza nimi.

