Recenzja książki: Roch Sulima, „Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XXI wieku”

„Powidoki codzienności” Rocha Sulimy są rozwinięciem i dopełnieniem jego „Antropologii codzienności” z 2000 r., książki dziś niemalże kultowej, która jednak wzbudziła w swoim czasie niemało kontrowersji. Któż to bowiem widział, żeby poważny profesor brał pod lupę takie składniki życia codziennego, jak śmieci, napisy na murach czy obyczaje związane ze spożywaniem alkoholu. Od tego czasu opisywana przez autora codzienność awansowała jednak do rangi istotnego przedmiotu naukowego namysłu. W najnowszej książce Sulima pokazuje, jak do tego doszło. Znalazły się tutaj choćby takie zagadnienia, jak „plażing”, zachowania związane z używaniem telefonów komórkowych czy brutalizacja języka w sferze publicznej. Na szczególną uwagę zasługują eseje poświęcone formom życia zbiorowego związanym z wyrażaniem społecznego niezadowolenia – demonstracje, protesty i manifestacje.

Roch Sulima, Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XXI wieku, Iskry, Warszawa 2022, s. 528