Recenzja książki: Eduardo Antonio Parra, „Parabole milczenia”

Zanim Eduardo Antonio Parra został pisarzem, był m.in. promotorem sprzedaży kart kredytowych, handlarzem złomem, dziennikarzem i nauczycielem literatury. Jego twórczość została do tej pory zaprezentowana w Polsce tylko raz, w antologii „Meksyk Noir”. Przełożone właśnie przez Tomasza Pindla „Parabole milczenia”, trzeci tom opowiadań Parry, dają polskim czytelnikom próbkę wielkiego talentu narracyjnego i językowych zdolności Meksykanina. To proza zaskakująca formalnie i fabularnie, żywiołowa, hipnotyzująca. Opowiada o meksykańskiej Północy. I choć miejsce to wyznacza określoną scenerię jego fikcji i literacką tradycję, to polski czytelnik nawet bez przygotowania w lekturze niemal nic nie traci.

