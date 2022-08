Recenzja książki: Lucy Caldwell, „Intymności”

Opowiadania Caldwell pokazują też codzienność, żyjemy w tych wszystkich nieuchwytnych sieciach, zależnościach, przeczuciach i nieopisanych „intymnościach”, autorka daje im głos.

Lucy Caldwell była jedną z autorek goszczących na festiwalu Literacki Sopot przy okazji tegorocznej edycji irlandzkiej, a na jej zbiór opowiadań „Intymności” warto zwrócić szczególną uwagę. I to nie tylko dlatego, że jedna z bohaterek twierdzi, że Polacy i Irlandczycy to bratnie dusze, czyta Miłosza oraz Szymborską (opowiadanie „Ludzie ci wszystko powiedzą”), ale przede wszystkim dlatego, że Caldwell potrafi opowiadać o uczuciach, portretuje swoje bohaterki w różnych momentach życia od dzieciństwa do czasu, kiedy same stają się matkami (jest też opowiadanie o dziecku, które nie jest sobą w skórze chłopca). To dwa zbiory opowiadań w jednej książce: „Mnogości”, w których znajdziemy więcej obrazów dzieciństwa i dorastania, i „Intymności”, które zbierają opowieści dorosłych kobiet, przede wszystkim matek.

Lucy Caldwell, Intymności, przeł. Aga Zano, Wydawnictwo Pauza, Warszawa 2022, s. 364