Recenzja książki: Sigrid Nunez, „Dla Rouenny”

Powieść o pamięci, pułapkach nostalgii, zmyśleniach, nieco proustowska, ale bardzo poruszająca.

Kolejna powieść Sigrid Nunez o przyjaźni, a de facto pierwsza, bo „Dla Rouenny” wydane zostało oryginalnie w 2001 r., na wiele lat przed „Przyjacielem” i „Pełnią miłości”. Wszystkie trzy książki są wspaniałe i we wszystkich przyjaźń w przedziwny sposób łączy się ze śmiercią i literaturą. Ale i powiedzieć, że to opowieść o przyjaźni – zwłaszcza między dwiema dojrzałymi kobietami – to nie powiedzieć nic. Te relacje, przeważnie nieoczywiste, to trampolina do głębszych rozważań. Rouenna w życiu bezimiennej narratorki, pisarki, pojawia się znienacka. Wysyła jej list, jak wielu czytelników, szkolnych znajomych, dawnych miłości (niektórzy marnie skończyli – w więzieniach).

Sigrid Nunez, Dla Rouenny, przeł. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza, Warszawa 2022, s. 256