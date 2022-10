Recenzja książki: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska, „Mów o mnie ono. Dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci?”

Trudno powiedzieć, czy z wydania tej książki należy się cieszyć, czy smucić.

Trudno powiedzieć, czy z wydania tej książki należy się cieszyć, czy smucić. Cieszyć – bo lawinowo rosnąca grupa rodziców transpłciowych dzieci dostaje wreszcie porządną pigułę informacji. Mądrze, niemal jak w podręczniku, podaną wiedzę i przykłady, o tym, co dzieje się z ich dziećmi i jak w tym wszystkim nie pogubić nie tylko ich, ale i samego siebie. Z drugiej strony, czy w XXI w. powinny się jeszcze ukazywać książki, w których uświadamia się rodziców, że miłość i akceptacja dla własnego dziecka to podstawa? Widocznie powinny, zwłaszcza w kraju, w którym – „osoby LGBT+ to nie są ludzie, to jest ideologia”. „Mów o mnie ono” to przystępnie napisana książka na trudny temat. Jedna z tych „potrzebnych i ważnych”.

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska, Mów o mnie ono. Dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci?, W.A.B., Warszawa 2022, s. 303