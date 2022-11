Recenzja książki: Denis Demonpion, „Houellebecq”

Demonpion ma problem, najwyraźniej chciałby być Houellebekiem. Może zamiast pisania tej biografii powinien napisać swoją?

Pierwsze wydanie tej nieautoryzowanej biografii ukazało się we Francji w 2005 r., drugie uzupełnione o kolejne lata życia Michela Houellebecqa w 2019 r. A w Polsce to odpowiednio 2009 i 2022 r. Autor książki, dziennikarz Denis Demonpion, pracował w największych tytułach francuskich, za biografię Salingera otrzymał Nagrodę Goncourtów, ale to na punkcie Houellebecqa ma obsesję. Trzecie wydanie przygotuje zapewne po jego śmierci. Pisarz nigdy nie był okazem zdrowia, wydał ostatnio dzieło życia i od dłuższego czasu nie pojawia się publicznie. Głos jednego z rozmówców biografa jest niemal streszczeniem całej książki: „Znalazł się w sytuacji psychiatrycznej paranoika, w stylu: »No oczywiście, wszyscy się do mnie przypierdalają«.

Denis Demonpion, Houellebecq, przeł. Anastazja Dwulit, Magdalena Kowalska, Agora, Warszawa 2022, s. 412