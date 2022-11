Recenzja książki: Adam Wajrak, „Na północ. Jak pokochałem Arktykę”

Podobno do pisania książek namówili go Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.

Podobno do pisania książek namówili go Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Miłosz w którymś z wywiadów uznał Wajraka za prozaika wybitnego. Szymborska dopingowała dziennikarza „Gazety Wyborczej”, by wydusił z siebie coś dłuższego niż prasowa relacja z puszczy i jednocześnie wydeptywała ścieżki w wydawnictwie. Nobliści mieli nosa, Wajrak bardzo wcześnie stał się mistrzem subtelnej opowieści o przyrodzie, prowadzonej we własnym stylu, z wdziękiem miłośnika natury dokonującego codziennych, niebanalnych odkryć po spotkaniu z myszą czy ptaszkiem. Wajrakowe pisanie ukształtowała też Północ, najbliższa Polsce prawdziwa dzicz i egzotyka. Wraca tam często, teraz we wspomnieniach polarnego wygi, który pierwsze, dość nieporadne kroki w tundrze, tajdze i na lodowcach, stawiał w latach 90.

Adam Wajrak, Na północ. Jak pokochałem Arktykę, Agora, s. 400