Recenzja książki: Mohamed Mbougar Sarr, „Najskrytsza pamięć ludzi”

Wciągająca opowieść, która przede wszystkim pokazuje, jak silna jest literatura, która wyrasta z literatury.

Nagrodzona Goncourtami w 2021 r. powieść Senegalczyka Sarra wciąga od pierwszej strony w intrygę poszukiwania zaginionego pisarza Elimane’a, którego okrzyknięto w Paryżu „czarnoskórym Rimbaudem”. Tropi jego ślady młody literat. A w tle tej intrygi jest prawdziwa historia pisarza afrykańskiego, który dostał w Paryżu w latach 60. prestiżową nagrodę, a potem oskarżono go o plagiat i jego sława szybko się skończyła. U Sarra powieść Elimane’a „Nieludzki labirynt” też nazwano plagiatem, a potem krytycy szybko popełniali samobójstwa. Przypadek? Ale nie chodzi tu tylko o zagadkę Elimane’a, ale o samą literaturę, w której, jak u Bolańo, fikcja i rzeczywistość są nie do rozróżnienia, wszystko jest cytatem i odsyła nas do innych książek.

Mohamed Mbougar Sarr, Najskrytsza pamięć ludzi, przeł. Jacek Giszczak, Wydawnictwo Cyranka, s. 380