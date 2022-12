Recenzja książki: Jacek Leociak, „Zapraszamy do nieba. O nawróconych zbrodniarzach”

Ta wybitna książka wyrosła z fascynacji zjawiskiem nawróceń religijnych niektórych bestialskich morderców i nazistowskich ludobójców.

Ta wybitna książka wyrosła z fascynacji zjawiskiem nawróceń religijnych niektórych bestialskich morderców i nazistowskich ludobójców. Czy można uwierzyć w taką zmianę? Że oczyszczeni z potwornych grzechów „pójdą do nieba” w ślad za „dobrym łotrem”, któremu obiecał to na krzyżu Jezus? A jaką rolę odgrywają w tym „akuszerzy’” duchowni i świeccy, wierzący w skandal miłosierdzia Bożego? Jacek Leociak zadaje te pytania na podstawie tekstów, bo to teksty, a nie profilowanie psychologiczne, go interesują. Analizuje dokumenty kościelne i sądowe, książki i artykuły innych autorów na ten straszny temat, a nade wszystko prywatne listy, dzienniki i autobiografie spisane przez członków sekty Mansona, innych morderców, którzy ongiś zdobyli rozgłos, a nawet uznanie dzięki nawróceniu na chrześcijaństwo, najczęściej w wersji katolickiej.

Jacek Leociak, Zapraszamy do nieba. O nawróconych zbrodniarzach, Czarne, Wołowiec 2022, s. 332