Recenzja książki: Michał Ostrowski, „Młynarski. Światowe życie”

Kolejni autorzy, którzy wezmą się do tego wielkiego tematu, będą się musieli napracować jeszcze bardziej.

Sporo już napisano o Wojciechu Młynarskim, trzeba się więc natrudzić, żeby udowodnić, że jeszcze nie dość. To się udaje Michałowi Ostrowskiemu, młodemu autorowi, który – zanim zabrał się do pisania książki – obronił pracę magisterską o twórczości mistrza. Tu zbiera fakty z jego biografii i wielostronny rys twórczości w coś, co nie jest pośmiertnym śledztwem reporterskim ani biografią z tezą. Jest sumiennie poprowadzoną, choć trochę rwaną opowieścią, dla której plan stanowią etapy życia i aspekty działań kluczowego tekściarza powojennej Polski. Ostrowski sumuje istniejącą już literaturę, budując ramę książki, którą uzupełnia wspomnieniami rodziny i przyjaciół z kilkunastu rozmów, które sam z nimi prowadził.

Michał Ostrowski, Młynarski. Światowe życie, Wydawnictwo Szelest, Warszawa 2022, s. 416