Recenzja książki: Mariusz Czubaj, „Półmistrz”

To nie jest kryminał modnych dziś makabr, ale zabawa konwencjami.

W najnowszym kryminale Mariusza Czubaja Witold Gombrowicz spotyka mistrzów szachowych pokroju Savielly’ego Tartakowera i Mieczysława Najdorfa, kobietę łudząco podobną do Haliny Konopackiej, ale i domniemanego ucznia Zygmunta Freuda. Śmietanka. Na statku, który zbiera całe to towarzystwo, rozgrywa się osobliwy „Gambit królowej” – walka nieomal na śmierć i życie. Szachiści płyną na olimpiadę do Buenos Aires. Jest sierpień 1939 r., niektórzy jeszcze wierzą, że Hitler nie rozpęta żadnej wojny. Inni tylko udają, że wielka historia ich nie dotyczy. Dla reszty podróż transatlantykiem „Przyszłość” jest szansą na ucieczkę z wrzącej Europy i lepszy los. Jest wśród pasażerów Edward Abramowski, główny bohater, cichy obserwator, który dba o to, żeby się w towarzystwie nie odsłonić. Ma tajną misję do wykonania.

Mariusz Czubaj, Półmistrz, Znak, Kraków 2022, s. 320