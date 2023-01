Recenzja książki: Ryszard Ćwirlej, „Granica możliwości”

W najnowszym kryminale Ryszard Ćwirlej wypełnia lukę w swoim pisarskim dorobku, umieszczając akcję we wczesnych latach 90., za to ponownie w okolicach Poznania.

W najnowszym kryminale Ryszard Ćwirlej wypełnia lukę w swoim pisarskim dorobku, umieszczając akcję we wczesnych latach 90., za to ponownie w okolicach Poznania. Bohaterowie znani z poprzednich książek dostają nowe kostiumy, z milicjantów przeobrażają się w policjantów. Ale łatwiej zmienić mundur niż mentalność, tym bardziej że przeszłość jeszcze się o siebie upomina (czasem w postaci dawnych pułkowników SB). W nowej rzeczywistości szybciej się odnajdują pomniejsi rabusie i kombinatorzy. I gangsterzy. Dlatego nie dziwi, że gdy auto na niemieckich blachach zderza się z drzewem, a z kierowcy i pasażera ulatuje życie, dwóch przypadkowych cwaniaków wykrada, co się da, i nie zaprząta sobie głowy zasadami pierwszej pomocy.

Ryszard Ćwirlej, Granica możliwości, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2023, s. 480