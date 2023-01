Recenzja książki: Katarzyna Michalczak, „Synu, jesteś kotem”

Ta niewielka książka wywołuje wiele emocji. Bo oto pisarka Katarzyna Michalczak opowiada o matce i synu z zespołem Aspergera. Czyli o sobie, a jej syn Radek włącza się w tę opowieść.

Ta niewielka książka wywołuje wiele emocji. Bo oto pisarka Katarzyna Michalczak opowiada o matce i synu z zespołem Aspergera. Czyli o sobie, a jej syn Radek włącza się w tę opowieść. „Zobaczyć, kim jesteś. Przekonać się, czego potrzebujesz. Zrozumieć własne błędy. Starać się je naprawić” – to nie jest poradnik, tylko zapis wspólnego życia (Radek ma 17 lat) i próba zrozumienia tej całkiem odmiennej osoby. „Jestem chodzącą niewiadomą” – mówi o sobie Radek. Matka wie, że musi tłumaczyć synkowi, co sama czuje, bo on tego nie rozumie. To książka bardzo ważna dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, ale nie tylko – jest ważna dla wszystkich rodziców, bo opowiada też o naszych wyobrażeniach związanych z wychowaniem i o zderzeniu z rzeczywistością. I o poczuciu winy, które towarzyszy często rodzicielstwu i o godzeniu się z tym, że dzieci nie spełniają naszych oczekiwań.

