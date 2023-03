Recenzja książki: Bernard Minier, „Lucia”

Bernard Minier to ceniony we Francji autor cyklu kryminałów, których bohaterem jest komendant policji z Tuluzy Martin Servaz, rozwiązujący skomplikowane sprawy u stóp Pirenejów.

Bernard Minier to ceniony we Francji autor cyklu kryminałów, których bohaterem jest komendant policji z Tuluzy Martin Servaz, rozwiązujący skomplikowane sprawy u stóp Pirenejów. Książką „Lucia” rozpoczął nową serię, w której przeszedł na drugą stronę gór – do Hiszpanii. Tytułowa Lucia, główna postać, służy jako porucznik w elitarnej jednostce Guardia Civil w Madrycie. Jest przeciwieństwem Servaza, nie tylko z powodu płci: francuski policjant był erudytą, ona zaś praktycznie nie czyta książek. Ma symboliczne nazwisko Guerrero (wojownik), ale większość postaci nosi tu nazwiska skradzione wybitnym pisarzom: jest profesor Borges (co kojarzy się nie tylko z argentyńskim twórcą, ale i ze zbrodniarzem z „Imienia róży” Umberto Eco) oraz studenci Lorca, Ulysses Joyce czy Haruki Tanizaki.

Bernard Minier, Lucia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2023, s. 355