Recenzja książki: Timothy Snyder, Nora Krug, „O tyranii. Dwadzieścia lekcji, jak stawiać opór. Wydanie graficzne”

Wywód Snydera jest precyzyjny, odwołuje się do konkretnych historycznych wydarzeń i zjawisk.

Każda okazja jest dobra, by wrócić do lektury „O tyranii”. Zwłaszcza w czasach, gdy rozpętana przez Putina wojna w Ukrainie każdego dnia przypomina, jak wygląda państwo totalitarne w działaniu: nawet jeśli czasami potyka się ono o własne nogi, to krew i cierpienie niewinnych ludzi są jak najbardziej realne. O wojnie Snyder pisać jeszcze nie mógł – nowa edycja w oryginale ukazała się w 2021 r. – choć w niektórych miejscach treść swojej książki zaktualizował, tu podrzucając informacje wynikające z doświadczeń pandemicznych, gdzie indziej uzupełniając dane na temat prezydentury Donalda Trumpa. Tych zmian powinno być więcej: czas, który minął od pierwszego wydania „O tyranii” (2017 r.), w samych Stanach Zjednoczonych był więcej niż burzliwy: marsz nazistów w Charlottesville, śmierć czarnoskórego George’a Floyda z rąk policji czy atak prawicowych bojówek na Kapitol po wyborach prezydenckich były kolejnymi dowodami na słuszność stawianych przez Snydera tez i olbrzymie znaczenie jego książki.

Timothy Snyder, Nora Krug, O tyranii. Dwadzieścia lekcji, jak stawiać opór. Wydanie graficzne, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2023, s. 128