Recenzja komiksu: Hugo Pratt, „Pustynne Skorpiony”

Dla polskich czytelników „Pustynne Skorpiony” mogą być atrakcyjną ciekawostką. Wszak głównym bohaterem serii jest porucznik Koïnsky, polski Żyd, który uciekając z okupowanej ojczyzny, dołączył do brytyjskiej armii – a konkretnie elitarnej formacji zwanej Pustynną Grupą Dalekiego Zwiadu, działającej w Afryce Północnej. Ale komiksy Hugona Pratta (1927–95) – na czele z rozpisanym na kilkanaście tomów arcydzielnym „Corto Maltese”, do którego „Pustynne Skorpiony” się momentami odwołują – zawsze miały do zaoferowania coś więcej niż pełną emocji akcję i celne dialogi. Awanturniczo-przygodowa fabuła była podstawą misternej konstrukcji zbudowanej z prozatorskich, filozoficznych i historycznych odniesień.

Pustynne Skorpiony, scenariusz i rysunki Hugo Pratt, przeł. Andrzej Szewczyk, Story House Egmont 2023, s. 342