Recenzja książki: red. Sylwia Chutnik i Monika Sznajderman, „Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego”

Z tej opowieści wyłaniają się twarze, które także – jak żołnierze wyklęci – powinny trafić na murale.

Ten zbiór portretów bojowniczek z getta, przygotowany przez 14 pisarek i badaczek, pokazuje żydowskie kobiety, które świadomie zdecydowały się na udział w walce w getcie w 1943 r., a także w 1944 r. i ruchu partyzanckim po likwidacji getta. Niezwykła jest wartość tej książki, bo autorki z pieczołowitością rekonstruują losy bojowniczek, które często robiły „za mało” albo miały złe pochodzenie lub poglądy, by dostać się na karty wielkiej historii. Ich praca jest zatem skrupulatną archeologią, zbieraniem fragmentów, budowaniem opowieści o żydowskich działaczkach – łączniczkach, nauczycielkach, społecznicach, które często wracały do getta, choć mogły się ukryć po aryjskiej stronie. Nie jest to jednak słownik, ale wartkie narracje, świetne, barwne portrety.

Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego, red. Sylwia Chutnik i Monika Sznajderman, Czarne, Wołowiec 2023, s. 344