Recenzja książki: Éric Vuillard, „Wojna biedaków”

Opowieść o narastającym gniewie zwykłych ludzi. Niezwykle uniwersalna, a przez to jakże współczesna.

Tomasz Müntzer, bohater „Walki biedaków” Érica Vuillarda (laureata Nagrody Goncourtów za „Porządek dnia”), był ewangelickim teologiem z początku XVI w., który przeciwstawiał się reformatorskim koncepcjom Marcina Lutra. Uważał, że choć doprowadziły one do uwolnienia od katolickich dogmatów, to miały charakter jedynie przyczynkarski. Müntzer poszedł o krok dalej, stając się samozwańczym prorokiem zubożałych chłopów. Jego żarliwe przemowy – wychodzące od radykalnych odczytań biblijnych – trafiły wśród parobków na podatny grunt, wzbudzając w chłopstwie rebelianckie nastroje. Uczony egzegeta stał się ludowym trybunem i propagatorem idei równości. Efektem jego działalności stała się tytułowa wojna biedaków, największa antyfeudalna rebelia chłopska w dziejach Niemiec. Wojna biedaków została krwawo stłumiona równie szybko, jak wybuchła.

Éric Vuillard, Wojna biedaków, przeł. Katarzyna Marczewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023, s. 95