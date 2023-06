Recenzja książki: Tomasz Tyczyński, „Nieuzasadnione poczucie szczęścia”

Zbiór opowiadań „Nieuzasadnione poczucie szczęścia” to debiutancka książka Tomasza Tyczyńskiego, badacza literatury oraz kuratora Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i współtwórcy nagrody literackiej imienia tego twórcy.

Zbiór opowiadań „Nieuzasadnione poczucie szczęścia” to debiutancka książka Tomasza Tyczyńskiego, badacza literatury oraz kuratora Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i współtwórcy nagrody literackiej imienia tego twórcy. Książka Tyczyńskiego to rzecz o naszym tu i teraz, nierzadko wychylająca się wręcz ku malującej się w czarnych barwach przyszłości, aczkolwiek Tyczyński nie sięga po opatrzony katalog tematycznych haseł. Dojrzałość oraz znajomość tradycji literackiej słusznie mu podpowiadają, że to, czym żyjemy na co dzień i czym się martwimy na zapas, jest tylko maską, pod którą kryją się problemy znacznie bardziej uniwersalne. Tyczyński pisze więc o nieuchronności śmierci i o zachłanności na życie.

Tomasz Tyczyński, Nieuzasadnione poczucie szczęścia, Nisza, Warszawa 2023, s. 112