Recenzja książki: Deesha Philyaw, „Sekretne życie pobożnych kobiet”

Opowiadania, które składają się na tom „Sekretne życie pobożnych kobiet”, nie były na początku pomyślane jako spójny zbiór. Philyaw pisała krótkie fikcje, nie myśląc, że układają się one w całość, do czasu aż jej agentka nie określiła ich „historiami pobożnych kobiet”. To dało pisarce impuls do napisania kolejnych części i złożenia ich w całość, zorganizowaną konsekwentnie wokół czarnoskórych kobiet, seksu i Kościoła. Fikcje Philyaw wyrastają częściowo z nostalgii i tęsknoty za dzieciństwem na Południu. Głosy czarnoskórych kobiet są głosami jej babć, przyjaciółek, nauczycieli ze szkółki niedzielnej i innych church ladies, wśród których autorka dorastała.

Deesha Philyaw, Sekretne życie pobożnych kobiet, przeł. Rafał Lisowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2023, s. 192