Recenzja książki: Ian McEwan, „Lekcje”

Bohatera „Lekcji” Iana McEwana drażnią pisarze brytyjscy w dobrych marynarkach. Roland ma wrażenie, że niczego w życiu nie zrealizował, często myśli o swoim niedokonanym życiu. W tej historii, która zaczyna się w latach 40. ubiegłego wieku, a kończy w czasach pandemii, pisarką odnoszącą sukcesy jest Alissa, jego żona, która porzuciła go z małym synem i uciekła do Niemiec. U McEwana pojawia się schemat znany z wielu historii o twórcach, którzy porzucają żony, tyle że odwrócony. Ale to tylko jeden z wątków tej rozległej, panoramicznej powieści, portretującej powojenne losy tej części Europy – jest i ruch oporu w Niemczech, zimna wojna, Czarnobyl, upadek muru berlińskiego, brexit i pandemia.

Ian McEwan, Lekcje, przeł. Andrzej Szulc, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2023, s. 580