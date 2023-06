Recenzja książki: Aleksandra Wojtaszek, „Fjaka. Sezon na Chorwację”

Materiały do tej książki Aleksandra Wojtaszek zbierała 10 lat, nie jest to więc szybkie studium reporterskie pisane na zamówienie.

Materiały do tej książki Aleksandra Wojtaszek zbierała 10 lat, nie jest to więc szybkie studium reporterskie pisane na zamówienie. Nie jest to także opowieść użytkowa, ułatwiająca poruszanie się po kraju, w którym Polacy powszechnie są uznawani za najbardziej kłopotliwych turystów. Jest to opowieść bardziej ambitna, szukająca półcieni i kontrastów, stawiająca pytania z trudnymi odpowiedziami. U Wojtaszek Chorwacja miota się między radością z turystycznych sukcesów a emigracją młodych, próbuje zarazem utrzymać swoje odmienności regionalne i wszystkie je utemperować w ramach państwa narodowego. Ramy wyznaczają tutaj początki państwa w VI w. oraz epidemia covid, ale Wojtaszek najbardziej zajmuje Chorwacja z ostatnich 30 lat.

Aleksandra Wojtaszek, Fjaka. Sezon na Chorwację, Wyd. Czarne, Wołowiec 2023, s. 383