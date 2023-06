Recenzja książki: Gesualdo Bufalino, „Kłamstwa nocy”

Bufalino w swoim teatrze pozorów i marionetek ocala opowieść, która ma nawet władzę nad śmiercią.

Na niedostępnej wyspie u wybrzeży Sycylii czterech spiskowców czeka w celi więziennej na wyrok śmierci. Jeden z nich może uratować wszystkich, zdradzając nazwisko przywódcy spisku przeciwko królowi. Czy któryś się złamie i zdradzi? Została im ostatnia noc. Żeby ją przetrwać, opowiadają sobie historie ze swojego życia. O miłości i o śmierci, o bracie bliźniaku i o wychowywaniu się w klasztorze, o pożądaniu i o przekraczaniu granic. Każda historia jest inna, każda wydaje się wiarygodna, ale do czasu. Nagle okazuje się, że być może słuchający uwierzyli w coś, co jest tylko odbiciem rzeczywistości, jak w platońskiej jaskini. A gdzie jest prawda? Bufalino trzyma czytelnika w napięciu aż do końca.

Gesualdo Bufalino, Kłamstwa nocy, przeł. Halina Kralowa, Officyna, Łódź 2023, s. 175