Recenzja książki: Michał Książek, „Atlas dziur i szczelin”

Książek uczy nas, jak rozumieć miejskie rośliny i zwierzęta. A jego pasja zachęca do podejmowania własnych „biodróży”.

Michał Książek jest doskonałym przewodnikiem nie tylko po lesie, ale i po ulicy Marszałkowskiej. Jego spostrzegawczość warta jest pochwały, a spryt godzien pozazdroszczenia. Nauczył się go zapewne od swych nie-ludzkich przyjaciół, od miejskich roślin i zwierząt. Choćby od pary pliszek siwych, które uwiły gniazdo pod maską Wartburga. Nie przeszkodziło im nawet to, że właściciele jeździli nim co tydzień na działkę – gniazdo się uchowało, a ptaki doczekały potomstwa. To wzruszający, ale też wstrząsający przykład przystosowania się zwierząt do nieprzyjaznych warunków życia w mieście.

