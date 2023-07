Recenzja książki: Aleksandra Tarnowska, „Wniebogłos”

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ale w debiutanckim „Wniebogłosie” Aleksandry Tarnowskiej jest zupełnie inaczej.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ale w debiutanckim „Wniebogłosie” Aleksandry Tarnowskiej jest zupełnie inaczej. We wsi Tuklęcz wszystko toczy się spokojnym rytmem. Jednak kiedy kilkunastoletni Rysiek odnajduje w sobie dryg do muzykowania – wszystko się zmienia. Chłopiec śpiewa pieśń pogrzebową przy umierającym człowieku, który w trakcie występu odchodzi z tego świata. To prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Autorka pokazuje świat polskiej wsi lat 70., opisuje realia życia w wiejskiej społeczności, gdzie wszyscy wszystkich znają, a groby kopie się jeszcze za życia przyszłego właściciela.

