Recenzja książki: Phil Klay, „Przerzut”

Już na pierwszej stronie Phil Klay zmusza czytelników do skoku w środek piekła. Po przeczytaniu otwierającego książkę akapitu: „Zabijaliśmy psy.

Już na pierwszej stronie Phil Klay zmusza czytelników do skoku w środek piekła. Po przeczytaniu otwierającego książkę akapitu: „Zabijaliśmy psy. Nie przypadkiem. Robiliśmy to celowo, nazywaliśmy operacją Scooby. Jestem psiarzem, więc dużo na ten temat myślałem”, trzeba się mocno zastanowić, czy na pewno chce się czytać kolejne. Warto się jednak przełamać. W debiutanckim zbiorze, częściowo opartym na własnych doświadczeniach ze służby w Iraku, Klay oddaje głos uczestnikom wojny. Dwanaście opowiadań, dwanaście punktów widzenia: szeregowców i oficerów, bohaterów i cwaniaków, tych, którzy próbują wrócić do normalnego życia, i tych, którzy cynicznie grają bitewnym doświadczeniem dla własnych korzyści.

Phil Klay, Przerzut, przeł. Krzysztof Cieślik, Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2023, s. 304